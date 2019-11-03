Москва, 3 ноября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Без транзита российского голубого топлива через Украину газотранспортная система (ГТС) этой страны развалится. Об этом заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги трехсторонних переговоров по газу РФ Украины и ЕК.

Utg.ua ГТС Украины

«ГТС Украины просто развалится (если не будет транзита)», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российская сторона, даже при наличии альтернативных маршрутов, не будет отказываться от транзита газа через территорию Украины. При этом Песков добавил, что если Украина не хочет транспортировать газ, российская сторона не может осуществлять транзит через территорию страны.

«Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в Арбитраже, — сказал представитель Кремля. — Путин (президент РФ Владимир Путин) четко сказал, что, ребята, нужно сначала отказаться от каких-то требований».

Напомним, 2 ноября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook написал, что компания «Нафтогаз Украины» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

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