Магас, 3 ноября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Убийство в Москве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стало трагедией для республики, об этом рассказали его коллеги и друзья в видеообращении, которое опубликовало Министерство внутренних дел РФ.

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Сотрудники полиции пожелали сил и мужества близким Эльджаркиева, заверив, что все виновные будут найдены и получат заслуженное наказание.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выразила от лица руководства и личного состава полиции искренние соболезнования родным и близким убитого, который посвятил свою жизнь служению закону, был непримиримым борцом с преступностью и терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Москве неизвестный застрелил начальника Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, который будет лично контролировать председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, уже за первые несколько часов расследования следствие серьезно продвинулось в работе по раскрытию резонансного преступления. Так, были намечены приоритетные версии произошедшего и отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления.