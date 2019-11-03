Гонконг, Китай, 3 ноября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, вооруженный холодным оружием, атаковал группу людей в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на свои источники.

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ЧП произошло в воскресенье, 3 ноября, в торговом центре в районе Тайгучэн. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек.

Отмечается, что самого злоумышленника избила толпа местных жителей, которые недалеко от места преступления проводили антиправительственный митинг.

О том, был ли задержан нападавший, не сообщается.