Москва, 3 ноября, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан вызывает симпатии у президента России Владимира Путина своим опытом, прагматизмом и мудростью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Kremlin.ru Виктор Орбан

«Венгрия очень необычная страна, и у нее очень необычный руководитель. Орбан вызывает очевидные симпатии президента Путина», — сказа Песков.

По его словам, Орбан выбивается из общего ряда своих европейских коллег, а у России и Венгрии огромный объем экономических отношений.

При этом в Венгрии не говорят о зависимости, об угрозе использования Россией энергоресурсов в качестве политического оружия, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетил Будапешт с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.

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