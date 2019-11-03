Ученые создали препарат, останавливающий деление раковых клеток
Вашингтон, 3 ноября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. После 30 лет научных изысканий две фармкомпании объявили об успешных испытаниях препаратов, блокирующих белок KRAS, который стимулирует рост многих типов рака. Об этом сообщает Science.
Белок KRAS, как и другие белки из семейства RAS, ответственен в организме за деление клетки. И именно мутации в этих белках приводят к росту опухолей. Так, в раковых клетках находят повышенное содержание этих белков. Однако, разработать блокатор для этих белков было чрезвычайно трудно, поскольку их гладкие поверхности не имеют «карманов», к которым могли бы присоединиться молекулы лекарств.
В 2013 году учёным Калифорнийского университета в Сан-Франциско удалось создать молекулу, которая могла зацепиться за небольшую бороздку в мутантном белке, что приводило к остановке роста опухоли. Затем представители компании Amgen объявили о том, что ех молекула цепляется за вторую бороздку того же белка. Препарат получился ещё более сильным.
В ходе испытаний у подопытных мышей с разным типа рака наблюдалось сильное сокращение опухолей или даже их полное исчезновение после приёма препарата. А в опытах на людях произошло резкое сокращение опухоли у двух из четырех пациентов с запущенным раком легкого. Схожего результата добилась компания Mirati, создав свою версию блокатора KRAS.
Сотрудники компании Amgen также добавили к своему препарату так называемый «ингибитор PD-1», лекарство, которое не позволяет раковым клеткам блокировать активность Т-лимфоцитов, призванных находить и уничтожать мутировавшие опухолевые клетки. Такое сочетание приводило уже к полному излечению 9 из 10 мышей, больных раком, и подавлению таких видов опухолей, на которые другие лекарства вообще не действовали.
Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайские учёные создали наночастицы теллурида меди, которые, действуя как ферменты, запускают окислительные процессы в раковых клетках, тем самым делая их видимыми для иммунной системы человека.