Великий Новгород, 3 ноября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 3 ноября, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М. Достоевского пройдут экскурсии «В мир закулисья». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Ss novgorod Новгородский академический театр драмы

На сцене театра покажут спектакль «Девять белых хризантем», а главный режиссёр театра Михаил Мамедов проведёт мастер-класс для желающих поучиться актёрскому мастерству.

В областном Доме народного творчества «Ночь искусств» продлится до 23:00. Посетителям предложат «путешествие в древний Новгород», игры, выставки, мастер-классы, а также этнодискотеку в русской горнице.

В Музее художественной культурыНовгородской земли в «Ночь искусств» проведут мастер-классы для новгородцев петербургские художники, а семьям с детьми предложат поиграть в арт-игру «Осенняя прогулка».

Также в «Ночь искусств» можно будет посетить областной выставочный проект «Мой первый вернисаж», организованный музеем в 2019—2020 учебном году для воспитанников детских школ искусств, студий и творческих объединений области.

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В шестой раз к акции «Ночь искусств» присоединится и Новгородский музей-заповедник. До поздней ночи будут открыты для посетителей музейные объекты в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе, Валдае, Чудово, Кончанском-Суворовском Боровичского района.

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Напомним, «Ночь искусств» — ежегодная акция, которая в 2019 году пройдёт уже в седьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актёрами.

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