Днепропетровск, Украина, 3 ноября, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Инженеры днепровского КБ «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния» («Блискавка») на военной выставке «Оружие и безопасность-2019». Об этом сообщает «Страна.ua».

YouTube: Мілітарний Портал Макет сверхзвуковой ракеты

По словам разработчиков, такими ракетами, скорость которых составляет порядка 2000 — 2500 километров в час, планируют вооружить украинские самолеты СУ-27 и СУ-24М.

Создатели новинки уверяют, что сверхзвуковую «Молнию», макет которой показали на выставке, сбить практически невозможно.

Другие технические характеристики ракеты пока не приводятся.

Напомним, ранее украинский политолог Тарас Загородний в чате издания «Главред» сообщил, что специалистам на Украине необходимо создать ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС.

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