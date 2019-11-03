Красногорск, 3 ноября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. В Московской области госпитализировали 14-летнюю дочь российской певицы Евы Польны, сообщает 3 ноября телеграм-канал Baza.

Mos.ru Скорая помощь

Отмечается, что девочку госпитализировали из-за приступа астмы после того, как медики не смогли купировать острое состояние на месте.

В настоящее время ребенок находится в критчиеском состоянии в одной из частных клиник, утверждает телеграм-канал.

Более подробной информации о случившемся не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно Всемирной организации здравоохранения, показатель заболеваемости детской астмой — это индикатор качества среды обитания. Заболевания органов дыхания вызывают загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, к которым относятся формальдегид, бенз (а)пирен, аммиак, хлор и другие.

В общей сложности в России в 2017 году показатель заболеваемости астмой среди детей до 14 лет составил 127,3 случая на 100 тыс. детей этого возраста. Стоит отметить, что в 2016 году этот показатель был выше — 135 случаев на 100 тыс. детей.