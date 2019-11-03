Москва, 3 ноября, 2019, 17:01 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 10 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 3 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Так, по состоянию на 17:00 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны два авиарейса, ещё три отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре авиарейса; в аэропорту «Внуково» задержаны также четыре авиарейса.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях пока не сообщаются.