Вашингтон, 3 ноября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с первых дней нахождения на посту главы государства ненавидел Украину, сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам источников издания, о своем отношении глава Белого дома рассказывал в мае 2019 года, когда несколько советников пытались убедить американского лидера в том, что новые власти Украины являются союзниками США и заслуживают помощи.

Однако, отметил один из источников, от Трампа прозвучали обвинения в том, что власти Украины «каким-то образом работали с кампанией Клинтон».

«Он просто ненавидел Украину», — заявил источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский президент попросил украинского коллегу обратить внимание на «дело Байдена». Данный разговор стал поводом запустить в США процесс импичмента против Трампа.

Также отметим, ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «новым президентом России». По словам экспертов, Трамп начинает «троллить» Зеленского и не видит в нем серьезного партнера.

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