Пермь, 3 ноября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, подросток скончался во время молодёжной вечеринки, проходившей в квартире на улице Плеханова в Дзержинском районе. Трагедия произошла вечером 2 ноября. Одному из подростков стало плохо, его друзья вызвали скорую помощь, но юноша скончался до её приезда.

Ещё одному 15-летнему участнику вечеринки стало плохо, он был госпитализирован в токсикологическое отделение. Состояние пострадавшего оценивается медиками как тяжёлое.

По факту гибели подростка проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Предварительно, следов и признаков, указывающих на то, что погибший стал жертвой преступления, обнаружено не было.

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