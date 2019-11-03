Скопье, 3 ноября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. 2 ноября специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер заявил, что переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС могут начаться уже в марте.

Prince Roy Македония

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит заявление Палмера:

«Мы стремимся плотно сотрудничать с нашими европейскими партнёрами, чтобы побудить их Европейский совет начать переговоры принять положительное решение по переговорам о вступлении Северной Македонии и Албании настолько скоро, насколько возможно, причем мы надеемся, что март — вполне достижимый срок».

Напомним, 18 октября Европейский совет принял решение перенести решение вопроса о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС на весну 2020 года.