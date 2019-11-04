Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 4 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 ноября: немецкая армия заняла Алушту.

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4 ноября 1941 года немецкая армия заняла Алушту. Организован советский Севастопольский оборонительный район, а также Керченский оборонительный район.

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