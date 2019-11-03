Йошкар-Ола, 3 ноября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Поставки нефти на Марийский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу «Новый поток») возобновились после более чем трехмесячного перерыва. Об этом заявил советник главы компании «Транснефть» Игорь Демин.

RA1288 Марийский НПЗ

Поставки сырья были остановлены 27 июля.

Поставки нефти Марийскому НПЗ в связи с недостатком финансирования осуществлялись нерегулярно в течение 2019 года, уточняет РИА Новости. По словам Демина, сейчас поставки возобновились 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров был арестован в середине июля по решению Тверского суда Москвы. С заявлением о мошенничестве с кредитом $29 млн, данным Антипинскому НПЗ, в правоохранительные органы обратился глава «Сбербанка» Герман Греф. Против Мазурова было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сам Дмитрий Мазуров не согласен с обвинением. Также в число предприятий группы входят Антипинский НПЗ и Афипский НПЗ. В начале июня 80% акций Антипинского НПЗ были приобретены совместным предприятием ООО «Сокар Энергоресурс», участниками которого являются ПАО «Сбербанк» и группа инвесторов. На прошлой неделе долю в СП приобрела государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR.

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