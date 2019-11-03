Ханты-Мансийск, 3 ноября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Названы города Югры, которые являются самыми благоприятными для проживания. Презентация первого индекса качества городской среды в России от Министерства строительства и ЖКХ России прошла 1 ноября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Югре нет городов — «миллионников». Но в других группах Ханты-Мансийск набрал 187 баллов, Когалым — 184 балла, Нижневартовск — 172 балла, Сургут — 169 баллов.

Югорские города серьёзно проигрывают соперникам в озеленении пространства и в организации общественно-деловой инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты данного индекса используются для определения размера субсидии из федерального бюджета в казну регионов России на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.