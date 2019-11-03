Киев, 3 ноября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Депутат Рады Ярослав Дубневич, которому Высший антикоррупционный суд Украины накануне определил меру пресечения в виде залога в размере 100 млн. гривен, намерен обжаловать решение суда. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Депутат считает приговор суда необоснованным по причине «отсутствия каких-либо доказательств» и заверил в подготовке апелляционной жалобы.

ИА REGNUM ранее сообщало об избрании ВАКС меры пресечения депутату Рады Ярославу Дубневичу в виде залога в размере 100 млн. гривен. Отметим, что нардеп подозревается в причастности к хищениям в компании «Укрзализныця» на сумму более 93 млн. гривен.