Киев, 3 ноября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он покинул Украину. Об этом он написал сегодня, 3 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook.

President.gov.ua Бабченко у Порошенко 30 мая 2018

«Пацан сказал — пацан сделал. Портнов приехал — Бабченко уехал», — написал Бабченко.

Он пояснил, что начал готовится к своему отъезду с Украины сразу после президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский.

Также Бабченко пояснил, что еще до президентских выборов он на своей странице написал, что если на выборах победит «кандидат Х», то он начнет готовится к переезду.

При этом Бабченко обещает, что на Украину он вернется на американском танке M1 Abrams.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший российский журналист Евгений Кисилев, прочно обосновавшийся в Киеве, рассказал, что Бабченко покинул Украину.