Ижевск, 3 ноября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В Ижевске продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров. В первые два дня российские спортсмены завоевали восемь медалей, четыре из которых — золотые, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

Udmurt.ru Медалисты

Так, в первый день соревнований 1 ноября были разыграны пять комплектов наград — 60 и 66 кг у юниоров, и 48, 52 и 57 кг — у девушек. Победы в финальных поединках праздновали Дарья Пичкалева в решающей схватке категории 48 кг с испанкой Лапуэртой Комес, Рамазан Абдулаев (60 кг) и Мурад Чопанов (66 кг). В категории 57 кг «серебро» досталось Данне Нагучевой.

2 ноября золотую медаль в категории до 81 кг завоевал Турпал Тепкаев, в категории до 73 кг серебряным призером стал Аюб Хажалиев, бронзовую медаль в категории до 63 кг получила Анастасия Коляденкова.

В заключительный день соревнований состоятся поединки среди мужчин в категориях до 90, 100 и выше 100 кг, а также среди женщин в категориях до и более 78 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет проходет в Ижевске в крытом катке «Олимпиец» в 1−3 ноября. В них принимают участие 338 спортсменов из 31 страны: из Азербайджана, Австрии, Польши, Турции, Венгрии, Сербии, Нидерландов, Грузии и Германии и других стран. Приветственную телеграмму участникам и гостям первенства Европы направил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что на таких престижных, представительных состязаниях на молодёжном уровне формируется картина будущего национального и мирового спорта.