Псков, 3 ноября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В результате столкновения автомашины Hyundai с большегрузным автомобилем на трассе Псков — Санкт-Петербург (Р-23) сегодня, 3 ноября, погибли два человека, ещё трое — дети — получили травмы. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Псковской области, авария произошла в 10:48 на 264 км трассы Р-23 в Псковском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По предварительным данным, Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. На месте происшествия погибли 42-летний водительHyundai и пассажирка — женщина, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные регионального управления МВД. Трое детей, которые также ехали в автомобиле, с различными травмами госпитализированы, при этом 8-летняя девочка находится в тяжёлом состоянии.

Водитель большегрузного автомобиля жив.