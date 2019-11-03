Нью-Дели, 3 ноября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Индийское правительственное ведомство подтвердило, что в сентябре сеть одной из атомных электростанций корпорации Nuclear Power of India Ltd. подверглась кибератаке. Об этом сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Впервые об этом инциденте заявил специалист по кибербезопасности Пухраджа Сингха, который в сентябре рассказал о возможной кибератаке на АЭС «Куданкулам», расположенную на юге индейского штата Тамилнад.

В недавнем отчёте Департамент по ядерной энергии Индии подтвердил факт кибератаки на компьютерную сеть АЭС. В сообщении говорится, что вредоносное программное обеспечение поразило сеть, используемую в административных целях. Специалистам по кибербезопасности удалось изолировать вредоносное программное обеспечение, защитив основные системы станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Россия и Индия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики. Также была достигнута договорённость о совместном строительстве современных АЭС в Индии. Предполагается, что в следующие 20 лет в этой стране будет построено более 20 атомных энергоблоков.