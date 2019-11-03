Приштина, Сербия, 3 ноября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. 2 ноября глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа заявит, что Вьоса Османи все ещё остается кандидатом на пост премьер-министра Косово, а не на пост министра иностранных дел.

Albinfo Правительство Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление стало ответом на слова лидера занявшей первое место на парламентских выборах 6 октября Движения за самоопределение Альбина Курти о том, что Вьоса Османи станет успешным министром иностранных дел или спикером парламента.

Напомним, для того, чтобы занять пост премьер-министра, кандидату необходимо быть утвержденным парламентом Косово. На недавних выборах разрыв между «Самоопределением» и «Лигой» составил менее одного процента.