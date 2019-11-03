Киев, 3 ноября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. На Украине прогнозируют рост цены на гречку приблизительно на две гривны к концу года. Об этом 3 ноября сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко изданию УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Стоимость гречки до конца года будет расти. Хотя сейчас она сделала довольно быстрый скачок вверх, поэтому, возможно, немного приостановится. Но все равно есть потенциал для роста еще примерно на 2 гривны», — отметил эксперт.

Дорошенко отметил, что это возможно ввиду того, что гречки было посеяно меньше и одновременно с этим она импортировалась с РФ. В связи с этим эксперт отметил «мы видим, что как раз цена российской гречки может сбивать внутреннюю цену. Но пока для роста стоимости есть условия».

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