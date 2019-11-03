Приштина, Сербия, 3 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. 2 ноября глава Косово Хашим Тачи прокомментировал отчет Государственного департамента США по терроризму за 2018 год, в котором упоминается участие Косово в Глобальной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Kai Mörk Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тачи подчеркнул, что Косово будет вести бескомпромиссную борьбу с радикализмом, экстремизмом и терроризмом в любом проявлении.

В рамках противостояния терроризму Косово приняло антитеррористическую стратегию на период 2018—2022.

Напомним, около 400 граждан Косово — мужчин, женщин и детей — прибыли в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к террористическим группировкам. Около 70 из них погибли, 130 (преимущественно женщины и дети) вернулись в Косово, в то время как остальные все ещё находятся в зоне конфликта.