Ставрополь, 3 ноября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном двенадцатиэтажном жилом доме в Ставрополе. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Пожар в жилом многоэтажном доме на улице Доваторцев произошёл в ночь на 3 ноября. Загорелась квартира на 12 этаже здания. Из дома были эвакуированы 48 жильцов, из них восемь детей. Для размещения жильцов было использовано здание школы №17.

Площадь пожара составила 58 кв. метров. В ликвидации возгорания принимали участие 54 человека и 17 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 06:25 мск. При разборе завалов в 10:56 мск спасателями было обнаружено тело погибшего мужчины.

Как пояснил в своём Twitter глава Ставрополя Андрей Джатдоев, пожар произошёл в квартире, где, по словам соседей, жил мужчина, ведущий нездоровый образ жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в многоквартирном жилом двухэтажном доме в Сыктывкаре.