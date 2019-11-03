Мукачево, Украина, 3 ноября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Эпидемиологи Словацкой республики проверяют уровень вакцинации населения на приграничных с Украиной территориях. Об этом 2 ноября сообщает украинское издание Мукачево.net.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

В украинском СМИ также отметили, что по сообщению представителя отдела коммуникаций Управления общественного здоровья Словацкой Республики, официальные представители Минздрава Украины еще не связались со словацкой стороной.

«Врачи информируют население, чтобы были внимательными при нахождении в Украине или вблизи словацко-украинской границы, при обнаружении симптомов или больных немедленно обращались к врачам», — сообщила представитель отдела коммуникаций Управления общественного здоровья Дарья Рачкова.

Также в СМИ отметили, что принимаются меры для предотвращения передачи заболевания дифтерией с приграничных со Словакией территорий Украины.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Ужгороде среди студентов местного ВУЗа была зафиксирована вспышка заболевания дифтерией.

В Минздраве Украины отчитались о наличии вакцин от дифтерии