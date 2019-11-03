* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 3 ноября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. В Афганистане погибли девять военнослужащих сил безопасности республики в результате столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Столкновение произошло на северо-востоке Афганистана в уезде Нусаи провинции Бадахшан ранним утром 2 ноября. Боевики устроили засаду и открыли огонь по афганским силовиками. Бои продолжались весь день и завершились только сегодня, 3 ноября.

На данный момент известно о гибели по меньшей мере девяти военнослужащих афганских сил безопасности. Ранения получили ещё восемь военнослужащих. О потерях среди боевиков не сообщается.

При этом с места событий приходит информация о том, что отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся довольно близко к правительственному комплексу уезда. Если туда срочно не прибудут подкрепления, то боевики могут захватить уезд.