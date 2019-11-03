Роли, США, 3 ноября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Матч Нью-Джерси и Каролины

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой гостей со счетом 3:5.

Голы в составе победителей на свой счет записали Майлз Вуд (12-я минута), Джек Хьюз (20-я в большинстве), Нико Хишир (21-я), Пи Кей Суббэн (45-я) и Дэймон Сиверсон (60-я в пустые ворота).

У их оппонентов голами отметились Уоррен Фёгеле (8-я), Теуво Терявяйнен (17-я в большинстве) и Эрик Хаула (31-я).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 14 минут 2 секунд и не отметился никакими результативными действиями. Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев не принимал участия в матче.

Отметим, это проигрыш прервал победную серию «Каролины» из трех подряд матчей, а у «Нью-Джерси» данная победа прервала серию их трех поражения подряд.