Амстердам, 3 ноября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В Голландии за два года более чем удвоилось число жертв ДТП в алкогольном опьянении. В 2016 г. в результате таких происшествий погибло 13 человек, а в 2018 г. — уже 36. В этом году по сентябрь включительно число жертв составляет уже 29 человек. Т.о. рост числа жертв, похоже, продолжится и в нынешнем году. При этом жертвами ДТП, как правило, становятся случайные участники дорожного движения. Из общего числа 93 жертв «пьяных» ДТП с 2016 г. лишь двое — водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Адриан Брауэр. Крестьянская Пьянка. 1625

Возросло и общее число ДТП ДТП под воздействием алкогольного опьянения. В 2016 г. таких ДТП было 2379, а в 2018 г. — 2731.

Полиция пока не может сказать, чем вызван такой рост «пьяных» ДТП. Представитель полиции заявил, что, возможно, он объясняется тем, что водители, помимо алкоголя, употребляют наркотики. По его словам, в последние годы наблюдается рост потребления наркотиками водителями. Данное наблюдение подтверждается статистикой. В 2016 г. 178 лиц, причастных к ДТП, были замечены в употреблении, помимо алкоголя, наркотиков или лекарств. В 2018 г. таковых оказалось 423. В этом году число их уже ещё увеличилось до 428.

При этом специалисты предполагают, что на самом деле число жертв может оказаться ещё выше, чем следует из приведённых полицией данных. Дело в том, что в ряде случаев не проводится определение концентрации алкоголя в крови трупа, поскольку жертвы уже не могут быть привлечены к судебной ответственности.

Примечательно, что в последние годы голландская полиция всё реже проводит крупномасштабные проверки на дорогах по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения. Полиция объясняет это тем, что, благодаря соцсетям, о таких проверках быстро становится известно в районе их проведения. Поэтому полиция проводит точечные проверки, например, с использованием неприметных автомобилей. Обнародованные новейшие данные о росте числа жертв в «пьяных» ДТП стало для ряда парламентских партий поводом потребовать возвращения крупномасштабных проверок.