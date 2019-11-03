Орландо, США, 3 ноября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Mike Никола Вучевич в составе баскетбольного клуба «Орландо Мэджик»

Игра состоялась на паркете «Эмвей-центра» в Орландо и закончилась в пользу гостей со счётом 87:91.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался черногорский форвард «Орландо» Никола Вучевич, который сумел набрать 24 очка в матче. Ещё 21 очко набрал его коллега по клубу — форвард Аарон Гордон.

У победителей самым результативным стал защитник Джамал Маррей, набравший 22 очка во встрече. У его одноклубника — сербского центрового «Денвера» Николы Йокича, 20 очков, набранных в матче.

Отметим, это третья победа «Денвера» в последних пяти матчах, в следующем матче команда сойдется с клубом «Майами Хит». Для «Орландо» это четвертое поражение в последних пяти играх, в следующей игре клуб встретится с командой «Оклахома-Сити Тандер».