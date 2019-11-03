Бостон, США, 3 ноября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Массачусетском технологическом институте разработали систему на основе технологий искусственного интеллекта, позволяющую беспилотным автомобилям обнаруживать угрозы, невидимые для водителей. Об этом сообщает Gizmodo.

Seanbatty Искусственный интеллект

Новая разработка американских инженеров, получившая название ShadowCam, направлена на повышение безопасности технологий автономного вождения. Эта система использует стандартные видеокамеры, установленные на беспилотных автомобилях.

Специальное программное обеспечение анализирует в режиме реального времени динамику теней на участке дороги, находящемся в нескольких метрах перед автомобилем. Система ShadowCam позволяет автономному автомобилю заблаговременно обнаружить другое транспортное средство, выезжающее из-за угла.

В настоящее время система опробована только на подземных парковках — там ShadowCam удаётся распознать даже приближающийся автомобиль с выключенными фарами, не видимый невооружённым глазом. В Массачусетском технологическом институте отметили, что специалистам предстоит провести большую работу, чтобы адаптировать систему к обычным автодорогам, где яркий солнечный цвет размывает тени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Ralient из Санкт-Петербурга представила прототип беспилотного грузового автомобиля.