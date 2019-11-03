Амстердам, 3 ноября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Согласно исследованию, проведённого по заказу голландского министерства инфраструктуры и водного хозяйства, биомасса наносят бóльший ущерб окружающей среде, чем предполагалось до сих пор.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Выброс в атмосферу CO2 на ТЭС, использующих в качестве топлива биомассу, на 20% превышает выброс на электростанциях, работающих на угле. Биомассовые ТЭС производят в два раза больше азота, чем газовые станции.

В целях реализации задач, поставленных Парижским соглашением от 2015 г., в Голландии к 2030 г. предполагается закрыть все угольные ТЭС. Кроме того, с 2022 г. прекращается добыча газа в провинции Гронинген. Поэтому в Голландии выделены миллиарды евро на перестройку существующих электростанций в биомассовые и на постройку новых биомассовых станций. Биомасса в Евросоюзе рассматривается в качестве климатически нейтрального горючего. К апрелю с. г. в Голландии имелось уже 42 ТЭС, работающих на биомассе. Предусмотрено строительство ещё 20 подобных станций.

Однако одновременно переход на биомассу вызывает растущую критику. Так, голландские специалисты назвали оправданными опасения по поводу качества воздуха в районе строительства новых ТЭЦ. Вызывает вопросы и положительный эффект на окружающую среду биомассовых ТЭС по сравнению с угольными электростанциями. В октябре с. г. Научный консультативный совет европейских академий наук (EASAC) заявил о бессмысленности субсидий на биомассовые электростанции, поскольку эти станции производят недостаточно энергии, что приводит к бóльшему выбросу CO2, чем на традиционных электростанциях.

Помимо возможного усиления загрязнения воздуха в результате деятельности биомассовых ТЭС, есть вопросы и к происхождению самой биомассы. Поскольку в самой Голландии биомассы не хватает, её ввозят из-за границы, что вызывает растущую критику в странах-экспортёрах. Так, на прошлой неделе природозащитные организации на юге США выступили против голландской программы по строительству биомассовых ТЭС. По их мнению, голландский импорт биомассы приводит к вырубке американских девственных лесов и к уменьшению в них биоразнообразия.