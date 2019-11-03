Москва, 3 ноября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Российский бренд Selfmade создал капсульную коллекцию совместно с Полиной Гагариной. Об этом сообщает Cosmopolitan Russia.

(сс) Okras Полина Гагарина

В коллаборацию вошли элегантные вещи в стиле самой певицы: комбинезоны, платья-смокинги, брючные костюмы и боди. Ткань для них подбирались особенно тщательно: есть изысканный бархат, велюр и металлизированное ламе.

Полина комментировала проект: «В коллекции для Selfmade нам удалось создать качественные и очень красивые вещи, при том, что их цена остаётся доступной для большинства девушек». Официальный старт продаж запланирован на 20 ноября в универмаге «Цветной».