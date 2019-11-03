Милуоки, США, 3 ноября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» обыграл команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Игра проходила на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась со счетом 115:105 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча стал греческий форвард «Милоуоки» Янис Адетокунбо, оформивший в игре дабл-дабл с 36 очками и 15 подборами.

У их оппонентов самым результативным стал защитник Кайл Лоури, который смог набрать 36 очков во встрече.

Отметим, это третья победа «Милуоки» за последние пять матчей, в следующей игре команда сыграет с клубом «Миннесота Тимбервулвз». У «Торонто» данное поражение прервало победную серию из трех игр подряд и в следующей игре клуб сойдется в поединке с командой «Сакраменто Кингз».