Тюмень, 3 ноября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В Тюмени установлен новый порядок посадки или восстановления зеленых насаждений. Отныне их необходимо согласовывать в горадминистрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме областной столицы.

Джордж Клаузен. Посадка деревьев (фрагмент). 1888

Посадочный материал, который используется на территории Тюмени, должен соответствовать требованиям ГОСТа. Определён породный состав деревьев с учётом особенностей климата и восприимчивости саженцев к условиям городской среды. В перечень вошли 50 пород зелёных насаждений. В выборе из разнообразия деревьев проконсультируют тюменцев специалисты Единого центра озеленения города.

Отмечается, что новый механизм согласования посадок зелёных насаждений не распространяется на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, под садоводство и входящие в состав общего имущества собственников многоквартирных домов.

Напомним, с сентября 2019 года в Тюмени действуют новые правила городского благоустройства. В связи с этим администрацией города были разработаны и внесены изменения в 37 нормативно-правовых актов, пять из них — принципиально новые для столицы Тюменской области.