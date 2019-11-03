Омск, 3 ноября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В Омске автомобиль начал движение без водителя, протаранил другой автомобиль, а также сбил женщину с ребенком. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает омская Госавтоинспекция.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Припаркованные автомобили

Дорожно-транспортное происшествие произошла на улице Гашека рядом с домом №9/2.

Автомобиль начал движение без водителя и столкнулся с другой автомашиной. Также он сбил 31-летнюю женщину и ребенка трех лет. Они получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы.