Гонконг, Китай, 3 ноября, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Полиция Гонконга задержала более 200 демонстрантов, которые накануне, 2 ноября, участвовали в массовых акциях протеста, закончившихся столкновениями с силами правопорядка. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 3 ноября, пресс-служба полиции Гонконга.

(сс) Studio Incendo Протест в Гонконге

В сообщении полиции сказано, что протесты с применением насилия, а также акты вандализма произошли 2 ноября во многих районах Гонконга. Полиция города решительно осуждает действия участников этих беспорядков.

Несмотря на запрет полиции, большое количество демонстрантов приняло участие в незаконных собраниях в парке Виктория. которые начались примерно в 14:00 2 ноября по местному времени. Эти собрания полиция характеризует как массовый акт вандализма.

Также демонстранты блокировали улицы в районах Козуэй-Бэй и Ван Чай. Возводились и поджигались баррикады, в сотрудников полиции летели бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и другие твердые предметы.

Позднее беспорядки распространились на другие районы, в том числе и Коулин. Демонстранты грабили и жгли магазины, нанесли урон объектам метрополитена, нападали на прохожих.

Полиции пришлось применить против демонстрантов резиновые и пластиковые пули, а также слезоточивый газ.

В итоге задержано было более 200 человек. Были изъяты 188 бутылок с зажигательной смесью.