Жуковский, Московская область, 3 ноября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В городском округе Жуковский в Московской области загорелся склад — огонь полыхает на площади в 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарные

По данным спасателей горит склад, расположенный на улице Кооперативная. Склад представляет собой отдельно стоящее здание размером 70 на 50 метров. Все оно охвачено огнем.

На данный момент огонь локализован. В тушении пожара участвуют 59 человек при 16 единицах техники.

По предварительным данным никто не пострадал