Вашингтон, 3 ноября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что Российская Федерация существенно укрепила свои позиции в Сирийской Арабской Республике, а также упрочила положение президента этой страны Башара Асада, а у действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вообще нет внешней политики как таковой. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Kremlin.ru Авиабаза Хмеймим в Сирии

Байден прямо заявил, что у Трампа нет никакой четкой внешней политики и он проигрывает игру в Сирии. В результате последних событий Россия существенно укрепила свои позиции в Сирии, а также укрепила положение Асада. Иран фактически получил открытую дорогу в Сирию.

«Все перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там одни», — считает Байден.

Также Байден раскритиковал заявление Трампа о том, что его интересует только сирийская нефть.

«Он говорит, что он хочет, чтобы мы захватили нефтяные месторождения, и что мы возьмем их. Это сродни гигантскому плакату для вербовки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) размером 300 футов», — сказал бывший вице-президент США.

Напомним, что Трамп прямо заявил о том, что его совершенно не интересует ни сама Сирия, ни кто именно контролирует ее границу, его интересует только сирийская нефть, которую он не собирается отдавать сирийцам.