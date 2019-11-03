Сан-Франциско, США, 3 ноября, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл команде «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Keith Allison Кемба Уокер в составе баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс»

Игра прошла на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско и закончилась со счетом 87:93 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Шарлотт» Дуэйн Бэйкон и форвард Эрик Пэскелл, оба набравшие по 25 очков в матче.

Отметим, это четвёртое поражение «Голден Стэйт» в последних пяти матчах. Для «Хорнетс» данная победа стала второй в пяти последних играх.