Владивосток, 3 ноября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. В результате взрыва неизвестного предмета на школьном дворе школы № 45 города Владивостока пострадала женщина, сообщает 3 ноября портал «Владивосток 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как стало известно, работавшая на пришкольном участке дворником женщина подняла с земли неизвестный предмет, который сдетонировал у неё в руках. Прибывшая к месту происшествия скорая увезла пострадавшую в больницу.

Сообщается, что женщина является многодетной матерью.

О том, что стало причиной взрыва, не сообщается.