Поборы в школах Югры дошли до портретов Путина
Сургут, Югра, 3 ноября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Жители Сургута (ХМАО) массово жалуются на поборы в учебных заведениях города. Несколько обращений опубликовано на портале «Твой Сургут», который служит для прямых обращений граждан к администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Алгоритм поборов, по словам сургутян, таков: классный руководитель даёт задание родительскому комитету, что надо купить. Комитет собирает деньги с родителей на «нужды класса» и закупает всё по предоставленному списку.
В горадминистрации Сургута уверяют, что поборы в школах — вне закона.
При этом городской департамент образования отмечает, что директорам школ и педагогическим коллективам неоднократно объяснялась недопустимость сборов денег с родителей на «нужды класса».