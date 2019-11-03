Сургут, Югра, 3 ноября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Жители Сургута (ХМАО) массово жалуются на поборы в учебных заведениях города. Несколько обращений опубликовано на портале «Твой Сургут», который служит для прямых обращений граждан к администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Когда, наконец, закончатся поборы в школе, начиная с туалетной бумаги и мыла до портрета Владимира Путина и канцелярских принадлежностей для сдачи ОГЭ и ЕГЭ? Почему родители учеников должны оплачивать жидкое мыло, дезинфицирующие средства, бумажные полотенца, магниты для доски, бумагу для принтера, заправку картриджей, рабочие тетради?» — спрашивают сургутские родители у мэра города Вадима Шувалова.

Алгоритм поборов, по словам сургутян, таков: классный руководитель даёт задание родительскому комитету, что надо купить. Комитет собирает деньги с родителей на «нужды класса» и закупает всё по предоставленному списку.

В горадминистрации Сургута уверяют, что поборы в школах — вне закона.

«Финансовое обеспечение приобретения санитарно-гигиенических средств для нужд учреждения (туалетная бумага, жидкое мыло, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства) осуществляется за счет средств бюджета города, либо за счет собственных доходов учреждения», — даётся официальный ответ.

При этом городской департамент образования отмечает, что директорам школ и педагогическим коллективам неоднократно объяснялась недопустимость сборов денег с родителей на «нужды класса».