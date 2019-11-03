Минск, 3 ноября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Не выступать с концертами до исполнения 80 лет пообещала советская и российская певица Алла Пугачева. Соответствующий обет 70-летняя певица дала во время выступления в Минске.

(сс) Serge Serebro. news.vitebsk.cc Алла Пугачева

Алла Борисовна заверила зрителей, что концерт в Минске получился «совершенно не предвиденный», просто певица не смогла отказаться от приглашения.

«А больше — никуда! — пообещала поклонникам Пугачева. — Все, теперь ждите: теперь, если и выступлю, то только в 80!»

В числе прочих московских достопримечательностей примадонна российской поп-музыки привезла с собой в Минск Анастасию Волочкову в ярко-розовой пачке, которая в очередной раз села на шпагат и не намерена прекращать выполнять этот трюк.