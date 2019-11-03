На Урале выберут миссис Екатеринбург
Екатеринбург, 3 ноября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходит конкурс «Миссис Екатеринбург — 2019». Финальная часть мероприятия пройдёт 17 ноября в Уральском государственном театре эстрады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
В конкурсе принимают участие имеющие детей женщины от 25 до 55 лет. В мероприятие принимают участие 48 конкурсанток.
Как сообщила директор конкурса Марина Степура, в конкурсе будут оцениваться внутренние качества женщин их обаяние и артистизм.
Как уточнили в пресс-службе мери, победительница конкурса получит туристическую путёвку в Европу на семь дней.
Отметим, что на сайте администрации началось он-лайн голосование, в ходе которого более 17 тыс. горожан уже сделали свой выбор.