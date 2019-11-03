Екатеринбург, 3 ноября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходит конкурс «Миссис Екатеринбург — 2019». Финальная часть мероприятия пройдёт 17 ноября в Уральском государственном театре эстрады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург.рф Конкурс «Миссис Екатеринбург»

В конкурсе принимают участие имеющие детей женщины от 25 до 55 лет. В мероприятие принимают участие 48 конкурсанток.

Как сообщила директор конкурса Марина Степура, в конкурсе будут оцениваться внутренние качества женщин их обаяние и артистизм.

«У нас не конкурс моделей. Для каждого ребенка его мама — самая красивая. Так что будут оцениваться, скорее, доброта, великодушие, милосердие женщин», — заявила Марина Степура.

Как уточнили в пресс-службе мери, победительница конкурса получит туристическую путёвку в Европу на семь дней.

Отметим, что на сайте администрации началось он-лайн голосование, в ходе которого более 17 тыс. горожан уже сделали свой выбор.