Салехард, 3 ноября, 2019, 06:36 — ИА Регнум. В Салехарде жители Полуйского проезда не могут ни проехать по дороге, ни пройти. В том же положении служба скорой помощи, медикам которой необходимо пробираться на вызовы к пациентам по гололёду. Потому что вместо дороги в этом частном секторе столицы Ямала — ледовый каток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Здесь ни проехать, ни пройти

«Реально по этой дороге пройти только детям на коньках. И это не шутка», — сообщают местные жители.

Дело в том, что грунтовые воды через трубу стекают прямо на покатую дорогу, которая на морозе леденеет. К жителям Полуйского проезда отказываются приезжать такси. Собственные легковые автомобили жители тоже не рискуют выводить из гаражей. Причём этот каток — единственный путь, ведущий на остановку общественного транспорта. Её даже элементарно не посыпают антигололёдными средствами. Кроме того, здесь не работает освещение.

Эх, путь-дорожка, почти фронтовая

Как выяснилось, при строительстве колодцев теплотрассы в Полуйском проезде подрядчикам мешают грунтовые воды. Их сейчас откачивают насосами и сливают через установленную трубу, которая выбрасывает воды прямо на дорогу.

Закончить работы на теплотрассе подрядчики пообещали 5 ноября, а запустить ее — 10 ноября. Освещение появится, когда закончатся работы на теплотрассе, сообщают в мэрии столицы Ямала.

Пресс-служба ОНФ по ЯНАО Эксперты ОНФ по ЯНАО в Полуйском проезде

Представитель департамента городского хозяйства администрации Салехарда заверил, что в ближайшее время Полуйский проезд расчистят и посыпят песком. Почему ремонт теплотрассы ведётся в разгар зимы, в горадминистрации столицы Ямала не поясняют.