СМИ: завершаются государственные испытания модернизированной БМП
Москва, 3 ноября, 2019, 06:08 — ИА Регнум. Модернизированная модель боевой машины пехоты БМП-2М завершит комплекс государственных испытаний до начала декабря. Об этом сообщает собственный источник ТАСС в военной отрасли.
Mil.ru
БМП-2М
«В настоящее время идут государственные испытания новейшей машины, до 1 декабря они должны быть завершены», — сообщает источник агентства.
БМП будет оборудован боевым модулем «Бережок», а также новой системой управления огнем, улучшенным контуром осведомленности экипажа, новыми прицелами для командира и наводчика, автоматическим гранатометом и противотанковым комплексом.
Напомним, летом стало известно, что боевые машины пехоты (БМП-3) с учетом сирийского опыта получили дополнительную защиту в виде стальных экранов и противокумулятивных решеток.