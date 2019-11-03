Вашингтон, 3 ноября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. После отчета о прибыли компании Tesla в третьем квартале 2019 года состояние главы компании Илона Маска увеличилось на $2 млрд. Об этом сообщил Forbes.

(сс) JD Lasica Илон Маск

Издание сообщает, что состояние Маска выросло до 22,9 млрд долларов. Выручка Tesla за три квартала 2019 года составила 6,3 млрд долларов.

Напомним, согласно опубликованной отчётности, в 1 квартале 2019 года чистый убыток Tesla Inc. составил $702 млн. Тогда Илон Маск заявил о том, что верит в выход компании на прибыльность в третьем квартале.