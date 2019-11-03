Москва, 3 ноября, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Очередные претензии со стороны украинской компании «Нафтогаз» к российскому Газпрому приведут к лишению Украины транзита российского газа. Соответствующее мнение телеведущий Владимир Соловьев высказал 2 ноября в своем Telegram-канале.

Kremlin.ru Владимир Соловьев

«Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита, — прокомментировал Соловьев новость об очередном «многомиллиардном иске против Газпрома. — Живут в своём мире. Сказочные…»

Ранее украинские СМИ сообщили о новом иске украинской нефтегазовой компании к Газпрому. В этот раз представители «Нафтогаза» решили, что Газпром задолжал им за транзит газа 12 миллиардов долларов США.