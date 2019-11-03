Москва, 3 ноября, 2019, 04:59 — ИА Регнум. С напутствием к избранному украинскому президенту обратилась заместитель председателя комитета госдумы по международным делам Наталья Поклонская (фракция «Единая Россия»). Сообщение в адрес президента Украины Владимира Зеленского Поклонская опубликовала в Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

«Я надеюсь на то, что Владимир Зеленский сможет проявить себя как настоящий лидер своего народа», — написала Поклонская.

В сообщении Поклонская отметила, что «поиск чужой вины во внутренних событиях и проблемах страны» это то, чем занималась прошлая администрация и Зеленскому не следует повторять их ошибок.

Таким образом Поклонская отреагировала на заявление министра транспорта и инфраструктуры Украины Владислава Криклий который сказал, что в восстановление Донбасса нужно вложить часть неких «репараций» от России.