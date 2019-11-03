Москва, 3 ноября, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Объем взаимной торговли между Россией и азиатскими странами странами традиционно невелик, однако демонстрирует рост несмотря на сдерживающее влияние антироссийских санкций. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил 2 ноября в интервью таиландскому изданию Bangkok Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По словам главы правительства, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик России и стран Азии, ввиду того, что традиционно Москва уделяла больше внимания западным партнерам.

Несмотря на это с 2009 по 2013 год «товарооборот России со странами АСЕАН удвоился — до 17,5 млрд долларов США. Бурный рост был несколько сдержан действием антироссийских санкций, однако к 2018 году объем торговли достиг$20 млрд.

«Потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан», — уверен Медведев, подчеркнув, что развитие торговых отношений идет также и на уровне регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил о том, что американская концепция «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» преследует цели по изменению соотношения сил в регионе.

Напомним, 3−4 ноября в Таиланде проходит инвестиционный саммит АСЕАН.