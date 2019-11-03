Вашингтон, 3 ноября, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в скором времени произойдёт новый визит лидера Украины Владимира Зеленского в Белый Дом. Об этом он заявил журналистам американских новостных телекомпаний.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

«Полагаю, я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Полагаю, он приедет очень скоро», — сказал Трамп.

При этом президент США не назвал дату вероятного визита Зеленского.

Напомним, 25 сентября Трамп и Зеленский встречались в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда Трамп обещал пригласить Зеленского в Вашингтон.